Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Первый канал покажет в прямом эфире 27 матчей турнира

ТАСС, 9 июня. Василий Уткин будет комментатором матчей чемпионата мира по футболу на Первом канале. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

"Мне очень приятно, наконец, сказать вслух, что я прокомментирую матчи мирового первенства на Первом канале", - сказал Уткин.

Известный комментатор отметил, что не мог пропустить турнир мирового уровня, который пройдет в России, посетовав, что уже упустил возможность освещать Олимпиаду в Сочи из-за проблем с голосовыми связками.

"Если за это время я бы еще пропустил чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме, а я в эти вещи не очень верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - отметил комментатор.

В прямом эфире Первый канал покажет 27 матчей чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира, в котором 14 июня сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Все матчи чемпионата мира можно будет посмотреть на сайте телеканала, в мобильном приложении, а также в приложении для Smart TV в формате сверхвысокой четкости. Футбольный онлайн-спецпроект Первого канала также предложит расширенный функционал второго экрана, который будет доступен каждому болельщику на любом устройстве, и разнообразный видеоконтент, в том числе моментальную публикацию всех голов, опасных моментов и самых ярких фрагментов всех матчей. Впервые у российского болельщика появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей мирового первенства и менять их по своему усмотрению. Режим интерактивного таймлайна позволит в любой момент переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его со всех возможных ракурсов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.