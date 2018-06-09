историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
9 июня, 11:18
Пункты техподдержки FAN ID открыты в Шереметьево
Паспорт болельщика Кубка конфедераций - 2017
© Виталий Невар/ТАСС
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
Пункты открыты для обеспечения беспрепятственного прохождения пограничного контроля держателями паспорта болельщика

ТАСС, 9 июня. Пункты технической поддержки паспорта болельщика (FAN ID) начали свою работу в международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба московского аэропорта.

Пункты открыты с целью обеспечения беспрепятственного прохождения пограничного контроля держателями паспорта болельщика. В пунктах болельщики смогут получить необходимую помощь, связанную с въездом на территорию России. Пункты расположены в залах прилета международных рейсов до кабин паспортного контроля: в терминале D на четвертом этаже, в терминале E - на первом этаже, в правом и левом крыле терминала F - на первом этаже.

С 4 июня по 25 июля для иностранных граждан, которые приезжают в Россию на матчи чемпионата мира, открыт безвизовый въезд при предъявлении паспорта болельщика. Иностранным гражданам достаточно предъявить FAN ID на паспортном контроле, въезд возможен как при версии паспорта на заламинированном бланке, так и в распечатанной электронной форме.

Заявки на получение паспорта болельщика подали более 980 тыс. болельщиков, около 40% из них - россияне. Среди стран с наибольшим числом заявок на паспорт значатся США (39 тыс. заявок), Мексика (33 тыс.), Китай (39 тыс.), Колумбия (23 тыс.), Аргентина (26 тыс.), Перу (20 тыс.) и Германия (21 тыс.)

О паспорте болельщика

Паспорт болельщика - это нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.

Билеты на турнир можно приобрести на официальном сайте Международной федерации футбола - http://fifa.com/bilet. Попасть на матч можно при наличии одновременно и билета, и паспорта болельщика.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия, который состоится 14 июня на стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финальный матч пройдет 15 июля на этом же столичном стадионе.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Жирков досрочно покинул тренировку сборной России по футболу
9 июня, 13:09
DM: британский миллиардер Рэтклифф предложил Абрамовичу за "Челси" $2,6 млрд
9 июня, 12:43
Около 9 тыс. зрителей посетили открытую тренировку сборной России перед ЧМ-2018
9 июня, 12:26
ФИФА согласовала одно терапевтическое исключение на ЧМ-2018
9 июня, 12:00
Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе
9 июня, 11:55
Футболист сборной Ирана Дежага пропустил открытую тренировку команды
9 июня, 11:28
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
9 июня, 11:23
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images