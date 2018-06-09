Пункты открыты для обеспечения беспрепятственного прохождения пограничного контроля держателями паспорта болельщика

ТАСС, 9 июня. Пункты технической поддержки паспорта болельщика (FAN ID) начали свою работу в международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба московского аэропорта.

Пункты открыты с целью обеспечения беспрепятственного прохождения пограничного контроля держателями паспорта болельщика. В пунктах болельщики смогут получить необходимую помощь, связанную с въездом на территорию России. Пункты расположены в залах прилета международных рейсов до кабин паспортного контроля: в терминале D на четвертом этаже, в терминале E - на первом этаже, в правом и левом крыле терминала F - на первом этаже.

С 4 июня по 25 июля для иностранных граждан, которые приезжают в Россию на матчи чемпионата мира, открыт безвизовый въезд при предъявлении паспорта болельщика. Иностранным гражданам достаточно предъявить FAN ID на паспортном контроле, въезд возможен как при версии паспорта на заламинированном бланке, так и в распечатанной электронной форме.

Заявки на получение паспорта болельщика подали более 980 тыс. болельщиков, около 40% из них - россияне. Среди стран с наибольшим числом заявок на паспорт значатся США (39 тыс. заявок), Мексика (33 тыс.), Китай (39 тыс.), Колумбия (23 тыс.), Аргентина (26 тыс.), Перу (20 тыс.) и Германия (21 тыс.)

О паспорте болельщика

Паспорт болельщика - это нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.

Билеты на турнир можно приобрести на официальном сайте Международной федерации футбола - http://fifa.com/bilet. Попасть на матч можно при наличии одновременно и билета, и паспорта болельщика.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия, который состоится 14 июня на стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финальный матч пройдет 15 июля на этом же столичном стадионе.