Исследование: тема болельщиков волнует большинство жителей городов, где пройдет ЧМ-2018

Согласно исследованию, которое провела социальная сеть "Одноклассники", пользователи также обсуждают символику чемпионата, проблематику бездомных животных на улицах городов и другие темы

ТАСС, 9 июня. Социальная сеть "Одноклассники" провела анализ наиболее популярных тем, относящихся к чемпионату мира по футболу, среди открытых профилей пользователей соцсети. Так, большая часть пользователей из городов, в которых пройдут матчи турнира, чаще всего обсуждает болельщиков, говорится в исследовании "Одноклассников".

В Москве доля сообщений пользователей, в которых говорится о данной тематике, составляет 11,2%, в Санкт- Петербурге - 9,2%, в Ростовской области - 16,1%, Волгоградской области - 15,3%. В Самарской и Нижегородской областях болельщиками интересуются 16,9% и 12,5% соответственно, в Краснодарском крае -13,1%, а в Татарстане 15%. Другие интересные пользователям тематики заключаются в обсуждении символики чемпионата, проблематики бездомных животных на улицах городов и возможное политическое обострение с Украиной.

Обсуждая иностранные сборные турнира, пользователи "Одноклассников" чаще всего упоминали сборные Португалии (17%) и Аргентины (13%). "Примечательно, что главными темами постов о сборных Португалии и Аргентины были их звездные футболисты - Криштиану Роналду и Лионель Месси", - добавляют в пресс-службе соцсети.

Российскую сборную обсуждали 11% пользователей "Одноклассников", уделяя много внимания тренеру сборной Станиславу Черчесову. Наиболее популярными по упоминаниям стали футболисты Артем Дзюба, Федор Смолов и Александр Головин.

Помимо анализа имеющихся данных, "Одноклассники" провели опрос о планах на время проведения чемпионата среди 2,6 тыс. русскоязычных пользователей. В результате опроса, соцсеть выяснила, что 46% респондентов намерены вовсе не тратиться на время ЧМ-2018. Кроме того, только 10% опрошенных готовы приобрести билеты на матч. Около 17% респондентов планируют потратиться только на памятные сувениры чемпионата мира.

Всего по результатам опроса за турниром планируют следить 61% опрошенных. При этом абсолютное большинство (84%) пользователей соцсети готовы следить за игрой в общественных местах: кафе, барах и парках. Большинство намерены смотреть на футбольные матчи с семьей или друзьями (42%), а 38% предполагают, что будут следить за чемпионатом в одиночестве.