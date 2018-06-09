Компания "Янтарьэнерго" объявила о готовности к ЧМ-2018 в Калининграде

Наблюдение за всеми энергообъектами ЧМ в круглосуточном режиме ведется из ситуационно-аналитического центра и непосредственно на местах, сообщил гендиректор компании Игорь Маковский

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Электросетевая инфраструктура Калининградской области и персонал "Янтарьэнерго" полностью готовы к проведению игр ЧМ-2018 в Калининграде. Об этом сообщила в субботу пресс-служба компании по итогам контрольного заседания регионального оперативного штаба по энергетике (РОШЭ) перед стартом мирового футбольного первенства.

В заседании штаба приняли участие представители правительства области, энергокомпаний, оргкомитета ЧМ-2018, МЧС, других структур, задействованных в подготовке к чемпионату. Обсуждалась надежность энергоснабжения объектов чемпионата, стадиона, где пройдут матчи, тренировочных площадок, больниц, гостиниц, фан-зоны.

"Перед началом заседания РОШЭ мы осуществили обход стадиона, чтобы убедиться в надежности не только внешнего, но и внутреннего энергоснабжения. За всеми энергообъектами ЧМ наблюдаем удаленно из ситуационно-аналитического центра и непосредственно на местах в круглосуточном режиме. В полной готовности - вся электросетевая инфраструктура и персонал", - заявил генеральный директор "Янтарьэнерго" Игорь Маковский, которого цитирует пресс-служба.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). Игры пройдут на стадионе, построенном на острове Октябрьский в центре города. Вместимость арены 35 тыс. зрителей.