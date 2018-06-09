Дворкович: Россия хочет, чтобы праздник футбола был доступен миллиардам людей в мире

В субботу в Москве состоялось открытие Международного вещательного центра ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира 2018 года хотят, чтобы праздник футбола был доступен не только зрителям на трибунах, но и миллиардам людей у телеэкранов по всему миру. Об этом на открытии Международного вещательного центра (IBC) в Москве рассказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Открытие центра состоялось в субботу в Москве.

"От имени оргкомитета приветствую всех на открытии IBC, - сказал Дворкович. - Мы привыкли выполнять обещания, правительство России, оргкомитет при поддержке Международной федерации футбола провели огромную работу. Мы хотим подарить праздник футбола не только болельщикам здесь, в России, но и чтобы он был доступен миллиардной аудитории по всему миру. IBC должен принести этот праздник".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.