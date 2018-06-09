Инфантино: Московский международный вещательный центр ЧМ-2018 является лучшим в истории

Глава ФИФА отметил, что в IBC будет работать центр системы видеопомощи арбитрам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Международный вещательный центр (IBC), открытый в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года, является лучшим в истории. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время церемонии открытия объекта.

Торжественное мероприятие включает в себя экскурсию представителей ФИФА, оргкомитета "Россия-2018" и журналистов по IBC и посещение центральной контрольной комнаты системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Для меня большая честь быть сегодня с вами на церемонии открытия IBC, который станет источником вещания для всего мира, он будет 13-м объектом чемпионата мира, после стадионов, - сказал Инфантино. - Что касается аудитории, то она занимает лидирующее место, для лучшего чемпионата мира у нас лучший вещательный центр в истории. Впервые на этом мировом первенстве мы будем использовать VAR, здесь будет работать центр этой системы. Надеюсь, все вместе мы сможем провести самый успешный чемпионат мира".

Ранее ФИФА официально утвердила использование VAR на ЧМ-2018. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Главное предназначение VAR в том, что по ходу матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод для принятия верного решения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.