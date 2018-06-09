Международный вещательный центр ЧМ-2018 по футболу открылся в Москве

Объект, площадь которого составляет около 40 тыс. кв. м., располагается на территории московского "Крокус Экспо"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Открытие международного вещательного центра чемпионата мира 2018 года по футболу состоялось в Москве. Официальная церемония состоялась в субботу.

Центр расположился на базе московского "Крокус Экспо", площадь объекта составляет порядка 40 тыс. кв. м. В торжественном открытии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Игры мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня, в Москве), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).