Более 100 тыс. дополнительных билетов на ЧМ-2018 продано в первые часы после старта продаж

Продажи стартовали 8 июня в 23:00 мск

Продажи дополнительных билетов, которые ранее были зарезервированы для различных клиентских групп ФИФА, стартовали 8 июня в 23:00 мск. Всего со старта продаж в сентябре 2017 года было распределено более 2,5 млн билетов. По состоянию на 10:00 мск субботы для покупки доступны билеты более чем на 30 матчей чемпионата. Наличие билетов можно проверить на сайте ФИФА.

ТАСС, 9 июня. Около 120 тыс. дополнительных билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России было продано в первые часы после начала продаж. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сайт ФИФА является единственной официальной платформой по продаже билетов на чемпионат мира. Все билеты, приобретенные через неавторизованные каналы распространения, будут недействительны, а их владельцы не смогут пройти на стадион.

Для передачи или перепродажи билетов на сайте ФИФА доступна специальная платформа. Она позволяет в соответствии с действующими правилами изменить данные гостей, а также перепродать билеты в случае отказа от похода на матч. Отмечается, что основной покупатель не может передать свой билет другим болельщикам, но может изменить данные своих гостей в заявке.

Билеты разделены на четыре ценовые категории, без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Цены на билеты четвертой категории, предназначенной исключительно для граждан РФ, начинаются от 1280 рублей. Также на некоторых стадионах доступны билеты на места с частично ограниченным обзором, цена на них составляет 50% от цены билета четвертой категории на соответствующий матч. Отмечается, что данные места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50%.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.