Более 100 тыс. дополнительных билетов на ЧМ-2018 продано в первые часы после старта продаж

ТАСС, 9 июня. Около 120 тыс. дополнительных билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России было продано в первые часы после начала продаж. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Продажи дополнительных билетов, которые ранее были зарезервированы для различных клиентских групп ФИФА, стартовали 8 июня в 23:00 мск. Всего со старта продаж в сентябре 2017 года было распределено более 2,5 млн билетов. По состоянию на 10:00 мск субботы для покупки доступны билеты более чем на 30 матчей чемпионата. Наличие билетов можно проверить на сайте ФИФА.
Сайт ФИФА является единственной официальной платформой по продаже билетов на чемпионат мира. Все билеты, приобретенные через неавторизованные каналы распространения, будут недействительны, а их владельцы не смогут пройти на стадион.
Для передачи или перепродажи билетов на сайте ФИФА доступна специальная платформа. Она позволяет в соответствии с действующими правилами изменить данные гостей, а также перепродать билеты в случае отказа от похода на матч. Отмечается, что основной покупатель не может передать свой билет другим болельщикам, но может изменить данные своих гостей в заявке.
Билеты разделены на четыре ценовые категории, без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Цены на билеты четвертой категории, предназначенной исключительно для граждан РФ, начинаются от 1280 рублей. Также на некоторых стадионах доступны билеты на места с частично ограниченным обзором, цена на них составляет 50% от цены билета четвертой категории на соответствующий матч. Отмечается, что данные места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50%.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.