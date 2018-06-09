Парки Москвы в дни ЧМ-2018 приглашают гостей приобщиться к футбольной культуре

В рамках проекта "Овертайм в парке" можно будет поиграть в футбольный бильярд, футбольный дартс, а также посетить мастер-классы именитых спортсменов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московские парки в дни чемпионата мира по футболу приглашают горожан и гостей столицы приобщиться к футбольной культуре. Об этом сообщили в субботу ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Мы запускаем проект "Овертайм в парке" и приглашаем гостей провести "дополнительное время" с футболом, который не заканчивается трибунами и телевизионными трансляциями", - сказал собеседник агентства. Так, уже 14 июня в парке "Красная Пресня" состоится неофициальное открытие ЧМ-2018. На сцене парка в тот день с 17:00 будут выступать звезды и ветераны футбола, участники проекта "Голос" и "Фабрика звезд". "Гости смогут поиграть в футбольный бильярд, футбольный дартс, а также взять бесплатные уроки у именитых футболистов на мастер-классе", пояснил представитель "Мосгорпарка".

В "Мосгорпарке" рассказали, что на протяжении всего ЧМ-2018 болельщики, туристы, любители футбола и все, кто хотя бы немного интересуется этим видом спорта, смогут принять участие в тематических развлекательных программах в парках Москвы. Например, научиться играть в футбол: в парке "Сокольники" целую неделю, с 15 по 22 июня, с 12:00 до 20:00 каждый день будут проходить мастер-классы по футболу для детей с участием профессиональных тренеров ведущих футбольных клубов. А в парке "Красная Пресня" уроки будут давать с 9 по 15 июля.

В "Сокольниках" гости смогут почувствовать дух соревнований и представить себя членом сборной России по футболу. Там 7 июля пройдет первый этап открытого турнира любительских футбольных команд города Москвы имени К. И. Бескова. "Соревнования посвящены памяти великого тренера "Спартака" и бывшего футболиста сборной СССР Константина Бескова", напомнил представитель "Мосгорпарка". Второй этап запланирован на 14 июля с 12:00 до 16:00. В турнире принимают участие 14 любительских футбольных команд Москвы, их поддерживают звезды футбола и известные тренеры, которые выступят с приветственным словом на открытии соревнований.