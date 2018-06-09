Билеты на 35 матчей чемпионата мира по футболу доступны для покупки на сайте ФИФА

В продаже имеются билеты первой, второй и третьей категорий

ФИФА в пятницу в 23:00 мск выложила для продажи более 100 тыс. дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп организации.

ТАСС, 9 июня. Билеты на 35 матчей мирового первенства 2018 года доступны для покупки на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) по состоянию на 10:00 мск. Доступны билеты первой, второй и третьей категорий.

Болельщики могут купить билеты на матчи группового этапа Марокко - Иран, Франция - Австралия, Перу - Дания, Хорватия - Нигерия, Коста-Рика - Сербия, Швеция - Южная Корея, Бельгия - Панама, Тунис - Англия, Польша - Сенегал, Колумбия - Япония, Уругвай - Саудовская Аравия, Иран - Испания, Дания - Австралия, Нигерия - Исландия, Сербия - Швейцария, Англия - Панама, Польша - Колумбия, Япония - Сенегал, Саудовская Аравия - Египет, Иран - Португалия, Испания - Марокко, Австралия - Перу, Исландия - Хорватия, Швейцария - Коста-Рика, Южная Корея - Германия, Панама - Тунис, Япония - Польша, Сенегал - Колумбия, матчи 1/8 финала в Сочи, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, матчи 1/4 финала в Нижнем Новгороде и Самаре, матч за третье место в Санкт-Петербурге.

Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для резидентов РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.