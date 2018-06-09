Двое правоохранителей будут дежурить в центре обеспечения безопасности, а остальные отправятся в зону болельщика

ВАРШАВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Специально подготовленные полицейские из Польши прибудут в Россию для работы на чемпионате мира по футболу.

"Это сотрудники, которые были отобраны из нескольких десятков кандидатов. Оценивался их опыт, знание иностранных языков и состояние здоровья. Все они участвовали в обеспечении безопасности чемпионата Европы по футболу в 2012 году, а один может похвастаться опытом, полученным в ЮАР в 2010 году (чемпионат мира по футболу - прим. ТАСС) и во Франции в 2016 (чемпионат Европы по футболу - прим.ТАСС)", - информировала пресс-служба Главной комендатуры полиции.

После прибытия в Россию польские полицейские разделятся. Двое будут постоянно дежурить в центре обеспечения безопасности, а остальные отправятся в польскую зону болельщика и секторы, где поляки будут болеть за свою сборную. Они будут одеты в голубую форму с бело-красным значком польского государственного флага. Ношение оружия не предусмотрено.

Главная задача полицейских - помощь польским футбольным болельщикам во всех вопросах, включая контакты с российской полицией и другими представителями власти. В Польшу они вернутся через три дня после того, как польская сборная покинет турнир. Как подчеркивает Главная комендатура полиции Польши, пока она не располагают никакой информацией о возможных угрозах или опасностях, но мониторинг ситуации ведется круглосуточно.

Предупреждение дипломатов

Ранее МИД Польши опубликовал предупреждение для туристов, в котором содержится просьба соблюдать осторожность во время поездок в Россию, в том числе на чемпионат мира по футболу.

"В России имеет место угроза терактов. Она может возрасти в связи с чемпионатом мира по футболу, который состоится 14.06-15.07. Нельзя исключить возможность вылазок в городах, принимающих турнир. Следует соблюдать осторожность, в особенности на стадионах, в зонах для болельщиков и ближайших районах, а также в общественном транспорте", - указал МИД Польши.

На официальной странице МИД в интернете размещены советы для отправляющихся в Россию болельщиков. Там есть вся необходимая информация, номера телефонов, важнейшие положения российских законов. Власти настоятельно рекомендуют ознакомиться с этими материалами.

Чемпионат

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

На мировом первенстве сыграют 32 команды: сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Перу (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Австралии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).

Сборные разбиты на восемь групп. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград)

По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тыс. польских болельщиков.