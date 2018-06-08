Рядом с мечтой

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9 июня, 00:04
Сборная Испании провела открытую тренировку перед ЧМ-2018 в Краснодаре при аншлаге
© Егор Резников/ТАСС
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После занятия футболисты испанской команды задержались, чтобы сфотографироваться с воспитанниками академии ФК "Краснодар"

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Испания в пятницу провела первую открытую тренировку в Краснодаре: игроки пробивали пенальти через стенку "соперников"-неваляшек, отрабатывали удары по мячу и фотографировались с воспитанниками футбольной академии. Болельщики остались довольны - поддерживали испанцев криками и свистом и обсуждали учебные голы.

Трибуны стадиона академии ФК "Краснодар" заполнены - некоторым даже не хватило мест. Несмотря на то, что зрители пришли лишь на тренировку, гул стоит как во время матча: скандируют имена любимых футболистов, криками встречают голы и свистом - особенно техничные действия игроков.

Елена с маленьким сыном на руках смотрит футбол с самого верха небольшой трибуны: малышу не сидится на месте, и с ним приходится ходить над рядами кресел. "Мы с сыном из Сергиева Посада - это Подмосковье, ехали на море и заехали к родственникам, узнали, что будет открытая тренировка, и нам удалось сюда попасть. У меня муж любит футбол, болеет за "Спартак", ну и мы с ним. Сын футбол уже любит - по мячу бьет только так", - рассказала девушка.

Тренировка была разделена на несколько частей: сначала игроки разминались, потом выполняли упражнения на поле, тренируясь с мячом обходить противника или бить по воротам с определенных отметок. При этом голы забивались не так уж часто: несмотря на то, что многие отправляли мяч даже с середины поля, ворота спасал голкипер.

Для отработки пенальти перед воротами поставили фигуры-неваляшки с изображением футболистов: надувные столбы в человеческий рост с грузом-стабилизатором в нижней части. Чтобы пробить по воротам, футболисты должны были выбрать такую траекторию, чтобы мяч в полете не задел ни одну фигуру.

В тренировке участвовали не все игроки сборной. Как пояснили ТАСС представители сборной, получивший в мае травму защитник Дани Карвахаль еще восстанавливается и поэтому тренируется пока отдельно - в тренажерном зале. Ранее главный тренер команды Хулен Лопетеги заверил журналистов, что Карвахаль сумеет восстановиться до старта чемпионата.

Рядом с мечтой

Мальчишки в ярко-зеленой форме громко скандируют: "Иско! Иско!". Потом так же дружно: "Рамос! Рамос!". Когда игроки уходят в другую часть поля, ребята вскакивают со своих мест - так кумиров видно гораздо лучше. Эти ребята - воспитанники академии ФК "Краснодар".

Саше 10 лет, ровно половину жизни занимается футболом, и даже смог пройти отбор в академию клуба "Краснодар". Он с удовольствием вспоминает, как они с ребятами ходили на матч сборных Аргентины и Нигерии в конце прошлого года, радуется тому, что сегодня попал на тренировку, и надеется, что завтра, может быть, именно он будет выводить на поле футболистов в товарищеском матче против Туниса.

"Это очень круто, что приехала сборная Испании, и что мы пришли на тренировку. Мне из сборной нравятся [Андрес] Иньеста, [Жерар] Пике, Серхио Рамос, [Серхио] Бускетс", - поделился юный футболист.

В академии отметили, что воспитанники часто приглашаются на матчи команд - это полезно для будущих спортсменов: увидев настоящий футбол на красивом стадионе, ребята еще сильнее хотят стать хорошими футболистами и занимаются усерднее.

После тренировки испанские футболисты немного задержались - специально, чтобы сфотографироваться с ребятами из академии.

Теплый прием

В пятницу на пресс-конференции тренер сборной и игроки отмечали, что "приятно удивлены" предоставленной им базой. Под впечатлением остались и приехавшие в Краснодар вместе со сборной журналисты.

Журналисту газеты El Confidencial Альфредо Паскуалю, как и испанской команде, академия, поля и сам стадион "Краснодар" понравились. Приятно его удивила и погода. "Здесь очень тепло и солнечно, а в Испании сейчас затянулись дожди", - отметил Паскуаль.

Приятные впечатления от знакомства с городом и базой остались и у спортивного корреспондента канала La Sexta Кристины Порта. Девушка приехала в Краснодар впервые и уверена, что не зря - она верит, что ее команда имеет все шансы стать чемпионом мира и надеется, что в финале испанские футболисты сойдутся с бразильцами. "Я думаю, Испания - лучшая команда с лучшими игроками, думаю, Лопетеги знает своих игроков", - сказала Порта.

Чтобы помогать прибывшим в Краснодар спортсменам и болельщикам, в городе обучили около 120 волонтеров - они могут рассказать о текущих результатах команд, посоветовать, как добраться в ту или иную точку города и даже подсказать репертуар кинотеатров. В основном добровольцы дежурят на улицах Краснодара, где ожидается большое число туристов, в аэропорту и на вокзале. Однако для открытой тренировки привлекли 35 ребят, которые работали с болельщиками - для этого среди волонтеров провели дополнительный отбор.

"Мы изучили много материала о футбольных правилах, стадионе - все, чтобы как можно лучше встретить сборную Испании. <…> У меня есть свой кумир - не в этой сборной, в какой - пока секрет, но я держу кулачки и надеюсь, что именно они победят. Несмотря на это, у меня [от приезда Испании] эмоции очень сильные, берет гордость, что именно в нашем городе они будут тренироваться. Постараемся сделать все, чтобы гостям у нас было комфортно", - пояснила ТАСС волонтер Александра.

Испанцы на чемпионате

В пятницу сборная Испании провела открытую тренировку, а 9 июня сыграет в Краснодаре в товарищеском матче с командой Туниса - еще одной участницей чемпионата мира.

На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Испанцы являются чемпионами мира 2010 года. Также они трижды выигрывали чемпионат Европы (1964, 2008, 2012).

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная Испании заняла первое место в группе G. Испанцы одержали девять побед и сыграли вничью выездной матч против сборной Италии (1:1). Испанцы опередили команды Италии, Албании, Израиля, Македонии и Лихтенштейна. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован в четверг, сборная Испании опустилась на 10-е место.

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана и Панамы. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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