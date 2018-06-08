Сборная Польши сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче

Встреча прошла в Познани и завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 8 июня. Сборная Польши по футболу сыграла вничью с командой Чили со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Познани.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (30-я минута) и Пётр Желиньский (34). У гостей отличились Диего Вальдес (38) и Миико Альбороноз (56). Перед чемпионатом мира, который пройдет в России, сборная Польши 12 июня проведет еще товарищеский матч с командой Литвы.

На чемпионате мира сборная Польши выступит в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва, стадион "Спартак"), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград). Сборная Чили на чемпионат мира пробиться не сумела, заняв в южноамериканской зоне квалификации шестое место.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.