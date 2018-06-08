Журова предложила футболистам сборной сыграть в хоккей, чтобы улучшить свою игру

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, ей было грустно смотреть с трибуны на товарищеский матч россиян с турками

Российская команда готовится к домашнему турниру с 19 мая и успела провести два товарищеских матча - со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1). Журова в пятницу приняла участие в товарищеском матче между сборными Государственной думы и депутатов Бундестага ФРГ (5:3).

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России в своей игре стоит ориентироваться на хоккей, в котором выше интенсивность и скорости. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.

"Наши могут обыграть немцев в настоящем футболе, наверное, только если сильно разозлятся - когда нас разозлят, мы умеем творить чудеса, - сказал Журова. - Мне было грустно немного смотреть с трибуны на матч россиян с турками. Знаете, я пришла на трибуны смотреть сборную как раз после тренировки в хоккей, и после хоккейной интенсивности футбол смотрелся не очень. Может, нашим поиграть в хоккей, чтобы они почувствовали эти скорости и драйв?"

"Правда, в некоторые моменты мне было непонятно, почему наши так играют", - добавила она.

Журова считает, что наша команда должна провести три встречи группового этапа чемпионата на максимуме возможностей, и только это спасет ее от критики со стороны болельщиков: "Мы, болельщики, верим в чудо, но больше хочется, чтобы наши игроки просто сыграли на пределе сил. Тогда болельщики поверят, что они сделали все, что могли. Мы объективно оцениваем силу пашей сборной по сравнению с другими командами, но мы же помним яркие победы в отдельных матчах, когда надо было идти ва-банк. И здесь надо каждый матч провести ва-банк, а иначе зрители их не поймут".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступит в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.