Как финал чемпионат мира

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8 июня, 23:08
Депутаты Госдумы обыграли коллег из Бундестага в товарищеском футбольном матче
Махмут Оздемир и Александр Жуков
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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По словам первого вице-спикера Александра Жукова, такие встречи способствуют укреплению отношений между странами

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборные депутатов Государственной думы РФ и Бундестага ФРГ провели товарищеский футбольный матч в Москве. Мероприятие, организованное за несколько дней до старта чемпионата мира, послужило укреплению взаимоотношений между странами.

Встречи сборных Госдумы и Бундестага уже стали традиционными, а последняя из них, прошедшая в Берлине, завершилась победой россиян со счетом 7:1.

"У нас уже сложилась за долгие годы прекрасная традиция проводить эти футбольные матчи. Знаменательно, что сегодняшний матч состоится в преддверии чемпионата мира, и, конечно, мы желаем удачи на турнире вашей прекрасной команде, - отметил капитан российской команды, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. - Мы надеемся, что такие встречи укрепят отношения между странами".

После этого Жуков вручил капитану немецкой сборной статуэтку легендарного вратаря Льва Яшина. "Во всем мире знают нашего великолепного вратаря Льва Яшина. Хочу подарить вам его фигурку и пожелать удачи", - сказал он.

"Мы прибыли сегодня сюда, чтоб выразить нашу поддержку и дружбу, чтобы Россия и Германия совместно решали вопросы, совместно искали решения конфликтов, чтобы вместе служили развитию мира, безопасности, развитию благосостояния во всем мире, - подчеркнул капитан немецкой сборной, председатель комитета по транспорту Бундестага Махмут Оздемир. - Сейчас давайте оставим политику и посвятим полтора часа исключительно футболу. Будем надеяться, что на поле у нас не возникнет столько спорных моментов, сколько иногда в области в области политики".

Российская сборная внесла в проведение матча дополнительный смысл, пригласив в команду женщин. Как отметил накануне один из лидеров команды Отари Аршба, тем самым российские депутаты укрепляют гендерную толерантность. За российскую сборную сыграли депутаты Светлана Журова, Алена Аршинова, Ольга Тимофеева и Инга Юмашева.

Как финал чемпионат мира

Ожидания Оздемира оправдались - матч прошел в бескомпромиссной, но спортивной борьбе. "Знаете, сегодня были даже подножки, но происходило это все в пределах спортивной борьбы, а игра в пределах правил, в том числе на политической сцене, приводит всегда к хорошим результатам", - рассказала Журова.

Встреча в формате "два тайма по 40 минут" прошла с преимуществом российской сборной и завершилась ее победой со счетом 5:3. Обслуживал игру руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров. Выделялся на поле бывший профессиональный боксер, ныне депутат Дмитрий Пирог, на счету которого один из забитых мячей. Тренировал команду заслуженный тренер страны Валерий Газзаев.

Встреча собрала полные трибуны стадиона "Красная Пресня", а необходимую атмосферу поддерживал известный комментатор и шоумен Георгий Черданцев. "Давайте представим, что это финал настоящего чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и Германии", - призвал он, и собравшиеся болельщики, в том числе немецкие, комментатора не подвели.

"Сам по себе футбол не столь важен сейчас, главное - это возможность парламентариям поговорить в неформальной обстановке. Это сближает людей", - вновь подчеркнул после матча Жуков. Газзаев сообщил, что стороны уже договорились об ответном матче в Берлине.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

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