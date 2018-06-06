Жуков: сборная России поймает свою игру на чемпионате мира по футболу

Российская команда готовится к домашнему турниру с 19 мая и успела провести два товарищеских матча - со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1)

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу сможет показать свой потенциал на предстоящем чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Российская команда готовится к домашнему турниру с 19 мая и успела провести два товарищеских матча - со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1).

"Пока игра нашей сборной не устраивает, но будем надеяться, что на чемпионате все изменится, такое тоже бывает. Потенциально у нас хорошая команда, но чего-то не хватает. Может быть, куража или веры в себя. Думаю, на чемпионате они поймают свою игру", - поделился впечатлениями Жуков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступит в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.