Сборная Германии обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 8 июня. Действующий чемпион мира по футболу и победитель Кубка конфедераций-2017 сборная Германии одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Леверкузене.

В составе победителей отличился Тимо Вернер (8-я минута), у проигравших гол забил Тайсир Аль Джассим (84). Еще один мяч в свои ворота забил защитник команды Саудовской Аравии Омар Хавсави (43). Для обеих команд этот матч стал последним перед чемпионатом мира в России.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, стадион "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань). Сборная Саудовской Аравии будет соперником команды России в матче открытия турнира, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня. Также в группе A команда встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.