Сборная Швейцарии обыграла команду Японии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:0

Забитыми мячами отметились Рикардо Родригес (42-я минута, с пенальти) и Харис Сеферович (82). Для швейцарской сборной этот матч стал последним перед чемпионатом мира в России, японцы 12 июня проведут товарищеский матч с командой Парагвая.

ТАСС, 8 июня. Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Японии со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в швейцарском Лугано.

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На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород). Японцы выступят в группе H, где их соперниками будут колумбийцы (19 июня, Саранск), сенегальцы (24 июня, Екатеринбург) и поляки (28 июня, Волгоград).

В другом товарищеском матче между двумя участниками чемпионата мира сборная Хорватии оказалась сильнее команды Сенегала - 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Перишич (63) и Андрей Крамарич (78), у проигравших отличился Исмаила Сарр (48).

На мировом первенстве хорваты попали в группу D с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на- Дону). Сборная Сенегала выступит в группе H с командами Польши (19 июня, Москва, стадион "Спартак"), Японии и Колумбии (28 июня, Самара).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.