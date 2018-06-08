Власти Сочи объявили дни проведения матчей ЧМ-2018 в городе выходными

Это сделано в первую очередь для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Глава города Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжение о выходных днях на курорте в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. В соответствии с документом, руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано объявить выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы мэрии курорта.

"Глава города Сочи подписал распоряжение о выходных днях на территории муниципального образования в дни проведения матчей ЧМ-2018. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано принять решение об объявлении выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, это сделано в первую очередь для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта.

"Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе", - написал на своей странице в "Фейсбук" первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На сочинском стадионе "Фишт" игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании, Бельгии и Панамы, Германии и Швеции, Австралии и Перу.