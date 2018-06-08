о чемпионате

Состав хедлайнеров фестиваля будет объявлен позднее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Фан-зона на Конюшенной площади в историческом центре Санкт-Петербурга, где пройдет Фестиваль болельщиков ФИФА во время чемпионата мира по футболу, способна одновременно принять около 15 тыс. человек. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

"Мы надеемся принимать здесь 15 тыс. болельщиков из разных стран. Фан-зона будет работать в ежедневном режиме, все игры чемпионата мира будут показаны", - сказал Белов.

На площадке, куда сможет пройти каждый желающий при соблюдении требований безопасности, сооружена сцена в форме, похожей на кокошник, с самым большим экраном в городе - его площадь составляет 144 кв. метра, рассказал глава медиахолдинга PMI и корпорации "Планета плюс" Евгений Финкельштейн, который курирует организацию культурной программы Фестиваля болельщиков ФИФА.

"Культурная программа будет обширная. Будет более 40 коллективов - от джаза до ди-джейсетов и популярных рок- концертов. Она будет видоизменяться. Каждый день с 11:00 до 22:00 мск ждем всех", - сказал он. Состав хедлайнеров фестиваля будет объявлен позднее, но уже сейчас известно, что на закрытии фестиваля выступит солист Мариинского театра и посол Петербурга на чемпионате мира по футболу народный артист России Василий Герелло.

Как рассказал директор компании-оператора фан-зоны Дмитрий Лютый, на площадке фестиваля будут установлены навигационные башни, которые будут помогать гостям ориентироваться, а также дополнительные экраны для удобства тех, кто находится не рядом с основной сценой. Напротив главной сцены площадки оборудованы специальные зрительные зоны для лиц с ограниченными возможностями. На Конюшенной площади разместятся три официальных магазина с сувенирной продукцией чемпионата мира, для продажи в которых утверждены около 500 наименований.

Помимо площадки Фестиваля болельщиков ФИФА, в Петербурге организованы две дополнительные зоны для публичного просмотра матчей - у Спортивно-концертного комплекса "Юбилейный" недалеко от Петропавловской крепости и у конгрессно-выставочного комплекса "Ленэкспо" на Васильевском острове. Каждая из них вмещает около тысячи человек.

О чемпионате

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Петербург примет семь игр первенства: 15 июня сборная Марокко сразится с командой Ирана, 19 июня пройдет матч между Россией и Египтом, 22 июня - между Бразилией и Коста-Рикой, 26 июня - между Аргентиной и Нигерией. Также в городе на Неве пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.