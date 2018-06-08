СМИ: футболистам сборной Испании обещано по €825 тыс. за победу на ЧМ-2018

В случае невыхода команды в четвертьфинал турнира игрокам не будут выплачены премиальные

ТАСС, 8 июня. Игроки сборной Испании по футболу получат по €825 тыс. призовых в случае победы на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает Marca.

В случае невыхода команды в четвертьфинал турнира игрокам не будут выплачены премиальные. Ранее СМИ сообщили, что футболистам сборной Бразилии обещано по €1 млн за победу на мировом первенстве. После завоевания золотых медалей чемпионата мира-2010 испанцы получили по €600 тыс. В 2014 году игрокам могли получить по €720 тыс., однако команда не вышла из группы.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).